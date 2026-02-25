A Chieti si torna a parlare del parco incompiuto della costa teatina

A Chieti si torna a parlare del parco nazionale della costa teatina: sabato 28 febbraio, nella sala consiliare della Provincia, il Wwf Abruzzo ha convocato una conferenza stampa aperta alla partecipazione anche del pubblico (alle ore 10.30), sull’attuale situazione del “parco incompiuto”, atteso ormai da oltre un quarto di secolo. Dopo i saluti istituzionali del presidente della Provincia Francesco Menna, ne parleranno: l’avvocato Alessandro Corporente, il legale che ha curato il ricorso al tribunale amministrativo regionale presentato dal Wwf Italia con l’obiettivo di superare l’inedia dei decisori politici; l’architetto Pino De Dominicis, che è stato commissario ad acta per l’istituzione del Parco; il presidente del Wwf Italia Luciano Di Tizio; la professoressa di Geografia presso l’Università di Roma “La Sapienza” Barbara Staniscia, autrice nel 2024 del volume “Conflitti ambientali e parchi naturali. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

