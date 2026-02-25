A Chieti firmati i primi accordi di internazionalizzazione con Cina India ed Etiopia

Focus sulle opportunità nei Paesi Brics per le imprese abruzzesi. Il presidente Febo: “Una risposta proficua per Chieti e l’Abruzzo, tappa di un percorso di cooperazione finalmente iniziato” Focus sulle opportunità nei Paesi Brics per le imprese abruzzesi negli spazi Dromedian a Chieti dove sono stati firmati i primi accordi di internazionalizzazione con Cina, India ed Etiopia. Un evento voluto dalla presidenza de Consiglio comunale di Chieti e reso possibile da sinergie preziose con le ambasciate dei tre Paesi, l’università d’Annunzio, la Camera di commercio, lo studio D’Andrea e Partners per l’internazionalizzazione, la Confimi per le imprese, Anci, Ance Giovani, l’Italian trade agency. L’iniziativa, inedita fino a oggi, ha riunito istituzioni, rappresentanti diplomatici, associazioni di categoria, esperti di internazionalizzazione e imprese del territorio residenti o operanti in Cina, India ed Etiopia, con l’obiettivo di offrire strumenti concreti per affrontare i processi di apertura ai mercati esteri. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

