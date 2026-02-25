A che ora finisce la prima serata Sanremo l’avviso ufficiale della Rai | l’orario da segnare Addirittura…

La Rai ha comunicato che la prima serata di Sanremo termina alle 23.30, a causa di un cambio di palinsesto deciso per rispettare i tempi previsti. Questa modifica ha sorpreso molti spettatori, già abituati a stimare la fine dell’evento in modo diverso. La decisione è stata presa per garantire il rispetto del programma e evitare prolungamenti imprevisti. La serata si concluderà con l’ultimo intervento previsto, senza ulteriori ritardi.

C’è una sensazione che torna ogni anno, puntuale come la sigla: ti siedi sul divano convinta di “guardare solo un’oretta” e senza accorgertene ti ritrovi a controllare l’orologio con il pigiama già da ore. Festival di Sanremo 2026 è entrato nel vivo e la prima serata si è trasformata in una vera maratona televisiva. Al timone Carlo Conti, affiancato da Laura Pausini e da Can Yaman, presenze che hanno acceso immediatamente il pubblico dell’Ariston e quello da casa. La serata si è aperta con Olly e la sua Balorda nostalgia, dando subito un tono emotivo alla prima notte del Festival. Subito dopo è entrata nel vivo la gara dei Big, con Ditonellapiaga tra le prime a salire sul palco. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Sanremo 2026, a che ora finisce la prima serata: “Segnatevi l’orario”Carlo Conti ha condotto la prima serata di Sanremo 2026, dopo aver preso il timone per il suo grande ritorno.

Sanremo 2026, a che ora inizia la prima serata del Festival: orarioSanremo 2026, la data di inizio della prima serata è stata annunciata e il festival si aprirà alle 20:35 su Rai 1.

