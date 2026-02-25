A casa mia eravamo tutti di sinistra i fascisti? Ciao ciao | così la 105enne Gianna Pratesi sul palco di Sanremo

A Sanremo gli 80 anni della Repubblica vengono festeggiati con la presenza di Gianna Pratesi, 105 anni, che il 2 giugno 1946 fu tra le donne che per la prima volta andarono a votare Gli 80 anni della Repubblica vengono festeggiati sul palco del Festival di Sanremo con la presenza di Gianna Pratesi, 105 anni, che il 2 giugno 1946 fu tra quelle che donne che per la prima volta andarono a votare.“È l’ospite d’onore del Festival”: con queste parole la introduce Carlo Conti nella prima serata, per poi raccogliere la sua testimonianza e chiederle: “Ma lei ha votato per la monarchia o per la Repubblica?”. Pratesi replica: “Repubblica! Eravamo sicuri noi in casa mia, tutti di sinistra”, e aggiunge: “Dei fascisti.” accompagnando le proprie parole facendo con le mani il gesto del “ciao ciao”. “La signora Gianna ha detto che la sua famiglia era di sinistra e ha fatto ciao ciao ai fascisti” commenta sui social Selvaggia Lucarelli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

