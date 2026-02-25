74enne cade sul Corno Rat è in gravi condizioni

Intervento in codice rosso a Valmadrera: un escursionista è caduto in un tratto impervio sopra la ferrata del 30° OSA. Ricoverato d'urgenza all'ospedale Manzoni di Lecco Un'escursione sul Corno Rat di Valmadrera si è trasformata mercoledì mattina in una corsa contro il tempo. Poco dopo le 11:25, una persona di 74 anni è caduta in una zona impervia del massiccio, nella zona sopra la ferrata del 30° OSA. L'allarme è scattato immediatamente, mobilitando i soccorritori in un intervento di emergenza in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico del Triangolo Lariano, allertati dalla centrale operativa insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco lecchesi. Data la gravità della situazione e la difficoltà di accesso al luogo della caduta, è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso decollato dalla base di Villa Guardia, in provincia di Como: entrambe le squadre – quella a terra e quella aerea – hanno operato in favore della persona infortunata. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

