59enne lotta in tribunale | ex nasconde il suo cane da 8 mesi

Una donna di 59 anni di Riccione sta affrontando un procedimento legale perché l’ex compagno le ha nascosto Hope, il suo cane meticcio, per oltre otto mesi. La donna ha scoperto che l’uomo non le aveva consegnato l’animale quando si sono separati e ha deciso di agire in tribunale. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti residenti, interessati alle sorti dell’animale. La decisione finale del tribunale è ancora attesa.

Una donna di 59 anni di Riccione sta combattendo una battaglia legale per riottenere Hope, il suo cane meticcio, sottrattole dall'ex compagno. La vicenda, che si svolge tra le aule del tribunale, solleva questioni importanti sul valore affettivo degli animali domestici e i diritti dei proprietari in caso di separazione. Per la donna, Hope non è solo un animale, ma un compagno di vita insostituibile. La situazione è precipitata quando l'ex compagno, 52enne, ha portato il cane in Calabria, impedendole di vederlo da giugno scorso. La donna ha denunciato l'ex per appropriazione indebita e spera che il tribunale riconosca il suo diritto di frequentare e visitare Hope, il cui stato di salute è preoccupante a causa di attacchi epilettici che richiedono cure costanti.