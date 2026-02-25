3,9 milioni per rivoluzionare la sanità a Romano d’Ezzelino | ecco

Romano d’Ezzelino si prepara a inaugurare la sua nuova Casa della Comunità, un progetto da 3,9 milioni di euro finanziato dal PNRR che promette di rivoluzionare i servizi sanitari e socio-sanitari del territorio. La struttura, situata al civico 4 di via Gioberti, è il risultato di un intervento di demolizione e ricostruzione completato in anticipo rispetto ai tempi previsti. Con una superficie di 1.064,5 metri quadrati su due piani, ospiterà servizi essenziali come il Punto Unico di Accesso, cure primarie, Salute Mentale e il Consultorio Familiare. L’obiettivo è potenziare la continuità assistenziale tra ospedale e territorio, offrendo servizi di prossimità ai cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche:

17,7 milioni per rivoluzionare il turismo in Appennino: ecco il piano

Fratelli d’Italia: 2 milioni per rivoluzionare salute mentale

Temi più discussi: Lavori post alluvione 3,9 milioni in bilancio; 41 nuovi mezzi per l’Asm, investimento da 3,9 milioni; Olimpiadi, ‘record’ del servizio ferroviario: 13,9 milioni di viaggi; L’Aquila, 41 nuovi mezzi per l’igiene urbana: investimento da 3,9 milioni per l’Asm.

Intesa Sanpaolo, utile record a 9,3 miliardi e agli azionisti dividendi per 6,5 miliardi. Il buyback da 2,3 miliardi parte a luglioIntesa Sanpaolo raggiunge utile netto record di 9,3 miliardi nel 2025, superando gli obiettivi prefissati La banca distribuisce dividendi per 6,5 miliardi agli azionisti e annuncia un buyback da 2,3 ... milanofinanza.it

Lavori post alluvione 3,9 milioni in bilancioApprovata in consiglio la variazione che sblocca i primi interventi su viabilità, passerelle e aree a rischio. msn.com

Sprechi da 17 Milioni e Roma in Rovina: Dove sono le Priorità dell'Amministrazione Come romano che ogni giorno barcolla sulle buche delle strade del mio quartiere, evita cumuli di rifiuti non raccolti e vede i parchi locali ridotti a selve incolte, non posso fare - facebook.com facebook