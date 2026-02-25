27 Febbraio | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 27 febbraio è il 58º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è determinato e intuitivo, con una forte capacità di adattamento. È una persona che affronta i cambiamenti con prontezza, trasformando le difficoltà in occasioni di crescita. Santo del giorno: San Gabriele dell’Addolorata. TOROAmore - Desiderio di rassicurazioni: chiedile con dolcezza, non con rigiditàLavoro - Stabilità favorita, continua su ciò che hai già impostatoSalute - Buon equilibrio generale, cura alimentazione e riposo GEMELLIAmore - Comunicazione vivace, possibile incontro interessanteLavoro - Idee rapide e brillanti, ma scegli le prioritàSalute - Attenzione alla stanchezza mentale, serve una pausa digitale CANCROAmore - Sensibilità accentuata, evita di interpretare tutto in modo personaleLavoro - Collaborazioni utili se resti aperto al confrontoSalute - Sistema emotivo delicato: rilassamento consigliato LEONEAmore - Fascino evidente, giornata favorevole per chiarire o conquistareLavoro - Leadership naturale, ma ascolta anche i colleghiSalute - Vitalità buona, evita eccessi serali VERGINEAmore - Hai bisogno di ordine anche nei sentimenti: parla con chiarezzaLavoro - Precisione premiata, risolvi un dettaglio che altri trascuranoSalute - Possibili tensioni nervose: rallenta i ritmi BILANCIAAmore - Clima più sereno, favoriti incontri e armoniaLavoro - Diplomazia efficace in una trattativaSalute - Energia stabile, utile una passeggiata all’aria aperta SCORPIONEAmore - Emozioni intense, ma evita atteggiamenti troppo controllantiLavoro - Determinazione forte: puoi chiudere una questione apertaSalute - Energia profonda, ma trova tempo per rigenerarti SAGITTARIOAmore - Voglia di leggerezza e novità, non promettere più di quanto puoi dareLavoro - Nuove prospettive interessanti, ma servono basi solideSalute - Stato altalenante, ascolta i tuoi limiti CAPRICORNOAmore - Concretezza nei rapporti: piccoli gesti contano più delle paroleLavoro - Giornata utile per pianificare strategie futureSalute - Tensioni a spalle e collo: stretching consigliato ACQUARIOAmore - Bisogno di libertà, ma evita distanze inutiliLavoro - Idee innovative ben accolte, sii chiaro nelle spiegazioniSalute - Mente attiva, ma non sacrificare il sonno PESCIAmore - Romanticismo in aumento, giornata favorevole per momenti intimiLavoro - Intuizione forte, ma controlla i dettagli praticiSalute - Sensibilità elevata: proteggiti da stress esterni VeronaSera è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Veronasera.it

