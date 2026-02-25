25 anni di MotoGP | la storia dei freni Brembo

Nel 2026 la MotoGP celebra una tappa significativa: la massima categoria ha consolidato la propria identità dal 2002, quando la classe regina divenne MotoGP. Da allora, i vertici del campionato hanno visto una continuità di partner tecnologici, con Brembo al centro di prestazioni, affidabilità e sicurezza. Per la stagione in corso, Brembo manterrà una presenza completa sulla griglia, offrendo soluzioni frenanti personalizzate a tutti i 22 piloti del 25° campionato. La collaborazione tra il massimo campionato e Brembo risale a decenni di innovazione. Fin dall’ingresso nella categoria alta, la casa bergamasca ha fornito componenti chiave che guidano le prestazioni: pinze, dischi, pompe e pastiglie, accompagnati da soluzioni tecniche su misura per ogni pilota. L’obiettivo è combinare stile di guida, caratteristiche del tracciato e strategia di gara in un pacchetto unico, capace di garantire livello di controllo, potenza modulata ed affidabilità lungo tutto l’arco della stagione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

