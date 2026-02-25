20 kg di cocaina scatenano guerra tra ‘Ndrangheta e Camorra | ecco

La Guerra dei Debiti: Come 20 kg di Cocaina Hanno Scatenato una Faida tra ‘Ndrangheta e Camorra. La storia comincia in una chat criptata, tra messaggi cifrati e accordi sottobanco. Errico D’Ambrosio, pentito della cosca Molè, racconta ai pm della Dda di Reggio Calabria di aver ricevuto un contatto inaspettato dopo la scarcerazione. Modafferi, reggente dei Molè, lo mette in contatto con Antonio Pompilio, detto o cafone, per un incontro a Melito. L’obiettivo? Ottenere appoggio e collaborazione dagli Amato-Pagano, clan camorristico con cui D’Ambrosio aveva già lavorato tra il 2021 e il 2023. La richiesta era semplice: Stanno arrivando 20 pacchi. Ma quei pacchi non erano pacchi qualsiasi. Erano 20 chili di cocaina, caricati da un albanese a Roma su ordine di Giovanni Nirta e Sebastiano Romeo, due pesi massimi della ‘ndrangheta. La rapina a Casavatore, dove i Vanella-Grassi hanno sottratto il carico ai corrieri della Locride, è solo l’epilogo di una serie di tensioni accumulate nel tempo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

'Ndrangheta e camorra, lo smacco dei 20 kg di coca e la voglia di vendetta dei Nirta-Romeo. «Una taglia da 120mila euro su Bartiromo»Il racconto alla Dda di Reggio del pentito D'Ambrosio. «Mi chiesero anche di rapire la moglie». «Per i Vanella prima o poi ci saranno ripercussioni»

Cocaina da 20 kg rubata: la 'ndrangheta offre 120 mila euro di taglia.Una taglia di 120mila euro per la cattura di rapinatori legati al clan Amato-Pagano: è questo uno degli sviluppi più inquietanti emersi dall'inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia

