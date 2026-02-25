? LIVE! Atalanta-Borussia Dortmund tutti gli aggiornamenti in diretta

Atalanta-Borussia Dortmund (18:45). Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino A disp. Sportiello, Rossi, Kossounou, Djimsiti, Ahanor, Bellanova, Bakker, Musah, Ederson, Kamaldeen, Vavassori, Krstovic. Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Anton, Can, Bensebaini; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy. All. Kovac A disp. Meyer, Ostrzinski, Couto, Schlotterbeck, Benkara, Reggiani, Özcan, Chukwuemeka, Sabitzer, Inacio, Adeyemi, Fabio Silva. Arbitro: José Maria Sanchez Martinez (Spagna) Gli aggiornamenti in diretta. 17:30 – Le formazioni ufficiali: Palladino se la gioca con Samardzic e Scamacca titolari nel tridente. Pasalic in mediana ed Ederson ancora in panchina, confermata la difesa vista contro il Napoli. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

