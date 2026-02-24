Zitti e Boni | Il razzismo dei finti buoni

La crescita di bambini provenienti da contesti diversi ha portato a un aumento delle classi multietniche, ma i discorsi pubblici spesso ignorano questa realtà. La causa risiede nelle politiche che preferiscono usare le differenze culturali come strumento di consenso elettorale. Le scuole elementari mostrano chiaramente questa mutazione, anche se le autorità non sempre affrontano il tema con chiarezza. La questione rimane aperta e invita a una riflessione più approfondita.

È in corso una trasformazione demografica che è sotto gli occhi di tutti — basta guardare le nostre classi elementari — ma la politica sembra accorgersene solo quando può trarne vantaggio alle urne. Chi amministra oggi la verità in Europa? Stiamo vivendo la fine di un'era. Gli immigrati sono parte fondamentale del progetto della sinistra mondiale che vuole sostituire etnicamente il bacino di elettori dell’Emisfero occidentale. Il caso più eclatante è quello britannico, dove gli immigrati hanno cessato di essere minoranza e sono arrivati ai vertici della politica. 🔗 Leggi su Laverita.info

Zitti e Boni | Boni Castellane: «La sinistra usa gli immigrati per sostituirci»Boni Castellane accusa la sinistra di usare gli immigrati come strumento per cambiare la composizione etnica dell’Europa e dell’Occidente.

Zitti e Boni | Eutanasia, il malato non contaUna donna in Canada ha subito un’ eutanasia contro la sua volontà, dopo aver revocato il consenso.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Annalisa, Bocelli, Måneskin, Ricchi e Poveri: il mondo impara l'italiano cantando Sanremo; Canzoni ambasciatrici d’Italia: domina Sanremo - Aise.it; Da Nilla Pizzi a Olly, tutti i vincitori di Sanremo dal 1951 a oggi; Formula 1, il punto di lunedì 16 febbraio 2026: zitti e buoni.

Sui Måneskin tanto rumore. Ma loro restano zitti e buoniDici Måneskin e si scatena il putiferio. Da qualche tempo circola la voce che la loro possibile reunion dipenderebbe dai conti in rosso dopo gli scarsi guadagni dell'ultimo anno. Tutto è nato dalla ... ilgiornale.it

«Zitti e buoni ci sono le elezioni, ma il Franchi rimane in queste condizioni»: la protesta dei tifosi viola«Zitti e buoni ci sono le elezioni, ma il Franchi rimane in queste condizioni». E ancora: «Per la sosta delle Nazionali veniamo a fare i manovali». A poche ore dal voto per le Regionali, la curva ... corrierefiorentino.corriere.it

Forbes Italia. . Sanremo non è più solo un palco: è una classifica che continua a vivere in streaming. Da Zitti e buoni dei Måneskin a Soldi di Mahmood, fino a Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno, il Festival si misura oggi in milioni di stream, non solo in - facebook.com facebook