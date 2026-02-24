Zimmermann | Civitanova-Monza è un banco di prova fondamentale per i playoff

Zimmermann ha dichiarato che la partita tra Civitanova e Monza rappresenta un vero e proprio banco di prova, poiché questa sfida permette di valutare la tenuta della squadra in vista dei playoff. Monza si prepara a affrontare una trasferta decisiva, con l’obiettivo di raccogliere dati utili per migliorare le proprie performance. La partita si svolgerà tra due formazioni che puntano a consolidare le proprie posizioni in classifica.

Vero Volley Monza prepara una trasferta chiave che incrocia Civitanova, offrendo opportunità utili in vista dei Play Off Scudetto. La sfida si svolge domani sera, con fischio di inizio alle ore 20:30, e la diretta sarà visibile su VBTV. Nonostante l'incidenza in classifica sia modesta, l'incontro fornisce spunti di valore per affinare l'assetto di squadra e alzare il livello di rendimento in vista delle fasi finali. La squadra guidata dall'allenatore Massimo Eccheli arriva da una serie positiva e mira a proseguire il momento favorevole. Nell'ultima serie di partite, i brianzoli hanno totalizzato tre successi nelle ultime cinque uscite, un segnale di solidità e continuità.

Superlega: Monza-Padova sfida playoff, sguardi su Civitanova-Modena e Perugia-PiacenzaLa partita tra Monza e Padova ha acceso i riflettori sui playoff della Superlega, dopo che il Monza ha conquistato una vittoria fondamentale contro il Padova.

Volley, Modena espugna Civitanova. Monza ipoteca i playoff scudetto con Frascio e MoscaModena ha vinto a Civitanova nel match più atteso della 20ª giornata di Superlega, causando una grande delusione ai padroni di casa.