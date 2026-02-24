Zelensky | Trump si schieri con Ucraina

Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto a Trump di sostenere l’Ucraina, in risposta alla crescente pressione internazionale. Zelensky ha spiegato che il supporto di Trump potrebbe fare la differenza nel conflitto in corso con la Russia, che dura ormai quattro anni. Durante un’intervista alla CNN, ha sottolineato l’importanza di un aiuto concreto da parte degli Stati Uniti. Zelensky ha anche ricordato i rischi di una mancanza di intervento.

3.23 In un'intervista alla CNN, il presidente ucraino Zelensky ha invitato Trump a schierarsi dalla parte dell'Ucraina, che oggi entra nel suo quinto anno di guerra con la Russia. Gli Usa "devono schierarsi dalla parte di un Paese democratico che combatte contro una sola persona", ha affermato, riferendosi al presidente Putin. Trump sta esercitando sufficiente pressione su Putin per cercare di porre fine alla guerra? "No", ha rispisto Zelensky."Se gli diamo tutto quello perderemo tutto, ognuno di noi e dovremo fuggire".