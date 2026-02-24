Zelensky | Serve data certa per ingresso Ucraina in Ue – Il video

Il presidente Zelensky ha chiesto ufficialmente una data precisa per l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea, sottolineando che questa richiesta nasce dalla necessità di pianificare le riforme e gli investimenti. La sua dichiarazione arriva dopo una serie di incontri con i rappresentanti europei, durante i quali ha insistito sulla trasparenza delle tempistiche. La richiesta è arrivata in un momento di crescente attesa tra le imprese ucraine.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 24 febbraio 2026 "È importante per noi ricevere una data chiara per l'ingresso nell'Unione Europea. È molto importante come parte del processo diplomatico in corso, nell'ambito di tutta la diplomazia volta a porre fine alla guerra. E non si tratta soltanto di un desiderio. È una chiara consapevolezza di come agirà Putin se non ci sarà una data, se non ci sarà una simile garanzia. Troverà un modo per bloccare l'Ucraina per decenni, dividendo voi, dividendo l'Europa. Dobbiamo proteggerci da questo" così il Presidente dell'Ucraina Zelensky in collegamento con il Parlamento Europeo. La richiesta di Zelensky da parte di un rappresentante ucraino deriva dalla necessità di ottenere una data ufficiale per l'adesione all'Unione Europea.