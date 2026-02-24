Zelensky Putin non ha vinto faremo di tutto per una pace giusta

Vladimir Putin ha subito una sconfitta militare significativa, causata dall’unità e dalla determinazione degli ucraini. Le forze di Kiev sono riuscite a respingere un attacco cruciale, impedendo che la strategia russa portasse a un risultato favorevole. Le operazioni combattive hanno mostrato la resistenza della popolazione locale e la capacità di adattarsi alle difficoltà. La lotta per una pace giusta rimane una priorità per le autorità ucraine.

ROMA (ITALPRESS) – “Putin ha fallito, non ha raggiunto i suoi obiettivi. Non ha spezzato gli ucraini. Non ha vinto questa guerra. Abbiamo preservato l’Ucraina e faremo tutto il possibile per raggiungere la pace e garantire che ci sia giustizia”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio nel giorno del quarto anniversario dell’invasione russa. “Oggi – sottolinea – sono esattamente quattro anni da quando Putin ha iniziato la sua avanzata di tre giorni per conquistare Kiev. E questo la dice lunga sulla nostra resistenza, su come l’Ucraina ha combattuto per tutto questo tempo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Zelensky: "Putin ha fallito,non vinto"Il presidente Zelensky afferma che le azioni di Putin sono fallite perché non sono riuscite a spezzare il morale degli ucraini.

Zelensky: "Sugli asset ha vinto Putin"Durante il suo intervento a Davos, il presidente Zelensky ha evidenziato come, a suo avviso, Putin abbia ottenuto vantaggi sugli asset europei.

Piani pace Ucraina, Zelensky: Putin vuole infrangere il principio

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: L'ultimatum di Zelensky alla Conferenza di Monaco: Escludere l'Europa è un errore grave - Baltici: Mosca continuerà la sua guerra ibrida; Guerra Ucraina - Russia, le news del 16 febbraio; Ucraina, von der Leyen: La pace alle condizioni di Kiev; Ucraina - Russia, le notizie sulla guerra in diretta | Zelensky: Se diamo a Putin quello che vuole, perderemo tutto. Ursula von der Leyen a Kiev con la delegazione Ue.

Zelensky: Putin non ha vinto, l'Ucraina resisteNel quarto anniversario dell'invasione russa, il presidente ucraino Zelensky rivendica la resistenza del suo paese e promette di continuare a lottare per pace e giustizia. Gloria all'Ucraina, afferma ... italiaoggi.it

Quattro anni di guerra, i leader Ue a Kiev. Zelensky: «Putin non ha vinto»I vertici di Bruxelles sono in Ucraina per discutere del dossier energetico e sbloccare il prestito da 90 miliardi deliberato per il paese. Il Regno Unito annuncia nuovi aiuti e la creazione di un qua ... editorialedomani.it

Quattro anni fa, gli ucraini si svegliarono molto presto con messaggi e allerte: è iniziata l’invasione russa. Putin pensava di arrivare a Kyiv con i carri armati e spodestare Zelensky in pochi giorni. Anche molti paesi occidentali pensavano che l’Ucraina e i - facebook.com facebook

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Zelensky: “Putin ha scatenato la Terza guerra mondiale” x.com