Zelensky mostra bunker sotterraneo per la prima volta

Volodymyr Zelensky ha mostrato per la prima volta il bunker sotterraneo dove si era rifugiato all'inizio della guerra, causata dall'invasione russa. In un video, il presidente ucraino ha attraversato gli stretti corridoi, evidenziando le condizioni di sicurezza del rifugio. La visita offre uno sguardo diretto sulla protezione utilizzata durante i momenti più critici del conflitto. La ripresa si concentra sui dettagli delle mura e delle uscite di emergenza del nascondiglio.

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reso pubblico, per la prima volta in un video, il bunker top secret dove si era rifugiato allo scoppio della guerra lanciata dalla Russia quattro anni fa. All'inizio del discorso che Zelensky ha tenuto alla nazione, il video mostra un lungo corridoio senza finestre con un cartello. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Angelina Jolie mostra per la prima volta le cicatrici della mastectomiaAngelina Jolie condivide pubblicamente le sue cicatrici dopo aver subito una mastectomia preventiva nel 2013, un gesto che ha attirato l'attenzione sul tema della prevenzione del cancro al seno. Lords of the Fallen II si mostra per la prima volta con un Gameplay TrailerCI Games e Hexworks hanno svelato per la prima volta il gameplay di Lords of the Fallen II, offrendo ai fan un'anteprima esclusiva del nuovo capitolo. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Zelensky mostra bunker sotterraneo per la prima volta; Iran-Usa verso nuovi colloqui, dubbi a Washington su attacco: pressing su Trump; Crans-Montana, il video choc: l’attimo esatto in cui divampa l’incendio; FantaSanremo, app in crash per troppe iscrizioni: prorogate fino a martedì sera. Zelensky mostra bunker sotterraneo per la prima volta - VideoIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reso pubblico, per la prima volta in un video, il bunker top secret dove si era rifugiato allo scoppio della guerra lanciata dalla Russia quattro anni fa. adnkronos.com Zelensky mostra il bunker di via Bankova: «Qui centinaia di ucraini»(LaPresse) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha mostrato per la prima volta il bunker situato sotto l’edificio degli uffici presidenziali, in via Bankova a Kiev, insieme al suo ufficio di lavor ... msn.com Per la prima volta dall'inizio della guerra, Volodymyr Zelensky mostra al mondo il bunker dal quale salvò l'Ucraina, lo stesso da cui scelse di rifiutare un passaggio, per continuare a combattere. Il presidente ucraino percorre i tunnel sotterranei costru x.com Zelensky: "L'Europa assente al tavolo delle trattative, è un grave errore". Il presidente ucraino mostra a Monaco il mappa con gli attacchi russi. "Putin si crede uno zar, ma in realtà è schiavo della guerra" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/02/1 - facebook.com facebook