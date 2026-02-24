Zelensky a Trump | Venga in Ucraina per capire la guerra E accusa Mosca | La Russia disprezza l’Europa

Zelensky invita Trump in Ucraina per comprendere meglio la guerra, dopo aver accusato la Russia di disprezzare l’Europa e di cercare di destabilizzare l’Unione. La richiesta del presidente ucraino nasce nel giorno del quarto anniversario dell’invasione russa, mentre lancia accuse dirette a Mosca, evidenziando le tensioni crescenti nella regione. Zelensky vuole mostrare quanto sia grave il conflitto e quanto sia importante il sostegno internazionale.

Nel giorno del quarto anniversario dell’invasione russa, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lancia un messaggio diretto a Donald Trump e un duro attacco alla Russia, accusata di disprezzare l’Europa e di voler destabilizzare il progetto europeo. Intervenendo in videocollegamento alla sessione plenaria straordinaria del Parlamento europeo a Bruxelles e diffondendo un discorso registrato davanti al memoriale dei caduti a Piazza Maidan, a Kiev, Zelensky ha ribadito che la guerra non è una “rissa di strada”, ma «l’attacco di uno Stato malato a uno Stato sovrano». “Trump venga a Kiev per vedere con i suoi occhi”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Ucraina-Russia, Lavrov: “Non faremo la guerra all’Europa”. Ultimatum di Trump a ZelenskyIl ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha ribadito che la Russia non intende scatenare una guerra contro l'Europa, sottolineando che anche il presidente Vladimir Putin ha confermato questa posizione.

Leggi anche: Putin avvisa Trump e Zelensky: «L’Ucraina vuole la fine della guerra? Si ritiri dal Donbass». Meloni: «Europa e Usa uniti per fermare la Russia»

ZELENSKY da TRUMP, il presidente Usa: PUTIN vuole che la guerra FINISCA

