Zelensky a 4 anni dall’invasione | Putin non ha vinto l’Ucraina resiste Il Cremlino | Vero quindi avanti con la guerra – I video

Vladimir Putin ha fallito nel suo intento di prevalere sull’Ucraina, che resiste da quattro anni dopo l’invasione iniziata il 24 febbraio 2022. Zelensky afferma che l’esercito ucraino e i civili non si sono arresi, nonostante le difficoltà e gli attacchi continui. Il governo russo conferma che la guerra continua, senza indicare segni di cedimento. La lotta per il territorio prosegue senza sosta, coinvolgendo anche le città più strategiche del paese.

Vladimir Putin «ha fallito». Quattro anni dopo l’inizio dell’invasione russa, il 24 febbraio 2022 il presidente ucraino Volodymyr Zelensky celebra la resistenza del suo popolo. «Oggi sono esattamente quattro anni da quando Putin avrebbe dovuto prendere Kiev in tre giorni. Questo dice molto sulla nostra resistenza, su come l’Ucraina ha combattuto per tutto questo tempo. Dietro queste parole ci sono milioni dei nostri cittadini, grande coraggio, duro lavoro, resistenza e il lungo cammino che l’Ucraina percorre dal 24 febbraio», rivendica Zelensky in un video. Quanto a Putin, quattro anni dopo è evidente che «non ha raggiunto i suoi obiettivi. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Guerra Ucraina, Cremlino: “Putin ha fatto gli auguri a Trump con un telegramma. Zelensky è pieno d’odio”

La guerra in Ucraina «deve finire». Trump incontra Zelensky che replica: «Nulla è cambiato, Putin ancora a piede libero, sugli asset russi ha vinto lui»Durante un incontro con il presidente ucraino Zelensky, Donald Trump ha dichiarato che la guerra in Ucraina deve terminare, sottolineando che non sono state discusse questioni di confine.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Guerra in Ucraina, 4 anni dall'invasione russa: a che punto è il conflitto; Ucraina, a quattro anni dall'inizio della guerra un bilancio drammatico dei morti; Zelensky: Mosca pianifica nuovi attacchi terroristici. Putin: Rafforziamo ancora le forze armate - Putin: La Russia continuerà a rafforzare le proprie forze armate; Metsola: Zelensky ricorderà i 4 anni dall’invasione russa al Parlamento Ue.

Ucraina: Zelensky, 4 anni fa Putin puntava a prendere Kiev in tre giorni, non ci ha spezzatoIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ricordato che ricorre oggi il quarto anniversario dall'inizio dell'invasione russa su vasta ... agenzianova.com

Ucraina, 4 anni dall’invasione russa: vertici Ue oggi a Kiev. Zelensky: Putin ha fallitoQuattro anni fa l’invasione russa in Ucraina. Per l'occasione la presidente della Commissione Ue von der Leyen è a Kiev con il presidente del ... ecovicentino.it

#Zelensky: “Oggi sono passati 4 anni da quando Putin ha iniziato la sua avanzata di 3 giorni per conquistare Kyiv. E questo la dice lunga sulla nostra resistenza. Putin non ha raggiunto i suoi obiettivi. Faremo di tutto per garantire pace e giustizia. Gloria all’ x.com

Zelensky: “Putin ha fallito, l’Ucraina è ancora in piedi” Il videomessaggio del presidente ucraino per i quattro anni di guerra: "Non abbiamo perso la nostra statualità"... - facebook.com facebook