Youth League l’Inter vola ai quarti | tripletta di Iddrissou nel 5-3 show al Betis

Iddrissou segna una tripletta e porta l’Inter Primavera ai quarti di finale di UEFA Youth League, vincendo 5-3 contro il Betis. La partita si accende subito, con i nerazzurri che dominano il gioco e creano molte occasioni. Il giovane attaccante apre le danze con due gol nel primo tempo, mentre il Betis tenta di reagire. La squadra di Carbone mantiene il ritmo fino al triplice fischio, assicurandosi un risultato importante.

L’ Inter Primavera di Benito Carbone stacca il pass per i quarti di finale di UEFA Youth League al termine di un pirotecnico 5-3 contro il Real Betis, confermando la tradizione d’eccellenza del vivaio nerazzurro in Europa. Il match, caratterizzato da continui ribaltamenti di fronte, ha visto come assoluto protagonista Iddrissou, autore di una tripletta devastante che ha trascinato i compagni oltre l’ostacolo spagnolo. Nonostante un blackout a cavallo dei due tempi che aveva permesso agli andalusi di passare dallo 0-2 al 3-2, la reazione di carattere della squadra lariana ha certificato la superiorità fisica e tecnica del gruppo guidato dall’ex “Dieci” nerazzurro. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

