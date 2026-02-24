Youth League Inter Betis 5-3 | i nerazzurri vincono e si qualificano ai quarti di finale!

L’Inter ha battuto il Betis 5-3 nella Youth League grazie a una prestazione intensa dei giovani nerazzurri. La partita ha visto un ritmo rapido e diversi gol, con i nerazzurri che hanno dimostrato determinazione fin dall’inizio. La vittoria ha portato la squadra alla qualificazione ai quarti di finale, confermando il buon momento del settore giovanile. I tifosi interisti seguono ora con attenzione i prossimi appuntamenti della squadra.

Inter News 24 Youth League, l'Inter travolge il Real Betis e si qualifica ai quarti di finale. Idrissou assoluto protagonista del match. Il sogno europeo dell'Inter continua a splendere. In una sfida definita da tutti come «una partita folle», la Primavera nerazzurra ha superato il Betis con un pirotecnico 5-3, strappando il pass per i quarti di finale della competizione. Si tratta di un traguardo storico che bissa il successo dello scorso anno, confermando l'ottimo lavoro del settore giovanile interista. Il match è stato un concentrato di emozioni pure. L'Inter era partita fortissimo grazie alla doppietta fulminea di Iddrissou, ma ha subito il ritorno veemente degli spagnoli, capaci di ribaltare il punteggio fino al 2-3 a inizio ripresa.