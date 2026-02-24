Youth League impresa colossale dell’Inter che batte 5-3 il Betis e approda ai quarti

L’Inter Primavera ha vinto una partita emozionante contro il Betis, segnando cinque gol e conquistando così l’accesso ai quarti di finale di Youth League. La squadra nerazzurra ha dominato sul campo, dimostrando forza e determinazione nel finale. La partita si è conclusa con un risultato spettacolare, che testimonia la crescita e il talento dei giovani calciatori. La squadra si prepara ora alla prossima sfida europea con entusiasmo.

Il viaggio europeo dell' Inter Primavera continua. I nerazzurri superano il Betis con un pirotecnico 5-3 al termine di una partita spettacolare e conquistano l'accesso ai quarti di finale di Youth League. Per il secondo anno consecutivo, la squadra di Benito Carbone entra tra le migliori otto d'Europa, confermando la crescita del settore giovanile interista. Protagonista assoluto della serata è Iddrissou, autore di una tripletta da incorniciare. A completare l'opera ci pensano Mancuso e Marello, quest'ultimo con una punizione a tempo scaduto che chiude definitivamente i conti. Partenza fulminante.