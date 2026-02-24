Yen si deprezza fra voci interventi banche centrali e view Premier Takaichi

Lo yen si svaluta sui mercati valutari a causa delle tensioni tra la Premier Takaichi, che si oppone ai rialzi dei tassi, e le voci di un possibile intervento congiunto delle banche centrali. Le dichiarazioni della leader giapponese hanno alimentato incertezza tra gli investitori, che temono un'azione coordinata per sostenere lo yen. Questa situazione ha portato a una diminuzione del valore della valuta giapponese rispetto al dollaro e ad altre principali valute globali. Il mercato valuta ora le prossime mosse delle autorità monetarie.

Si deprezza lo yen sui mercati valutari contro il dollaro e le principali valute mondiali, in risposta a forza contrastanti che vedono la Premier Takaichi contraria a nuovi rialzo dei tassi d'interesse ed ai rumors che parlano di un possibile intervento congiunto delle banche centrali sul mercato dei cambi. Lo yen oggi scambia a quota 155,77 contro dollaro, proseguendo il calo accennato nei giorni scorsi, mentre il cross euroyen si attesta a 183,74. Scorsa settimana si è chiusa in rally. La valuta giapponese, in realtà, ha chiuso la scorsa settimana in rally, balzando di oltre il 2% rispetto ad un paniere delle principali valute mondiali.