Yen a 155,77 | Takaichi blocca tassi mercato in allarme

La ripresa dello yen, che sale a 155,77 contro il dollaro, deriva dalla decisione di Takaichi di mantenere i tassi di interesse invariati. Questa scelta sorprende gli investitori, già preoccupati per la volatilità del mercato finanziario globale. La mossa della ministra ha rafforzato le speculazioni sul futuro della valuta giapponese. Gli operatori ora monitorano attentamente i prossimi sviluppi della politica monetaria.

Lo yen giapponese torna a deprezzarsi contro le principali valute mondiali, con il tasso di cambio che oggi tocca quota 155,77 contro il dollaro. La valuta nipponica, che la scorsa settimana aveva guadagnato oltre il 2% grazie alla stabilità politica e alle voci di interventi congiunti delle banche centrali, oggi cede terreno in un contesto di tensioni geopolitiche e divergenze sulle politiche monetarie. Al centro del movimento c'è la posizione della Premier Sunae Takaichi, apertamente contraria a nuovi rialzi dei tassi d'interesse. Secondo quanto emerge dagli incontri con il Governatore della Banca del Giappone Kazuo Ueda, la Premier avrebbe assunto una posizione più dura rispetto a novembre, favorendo un indebolimento dello yen.

