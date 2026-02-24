Xbox punta su emozioni e IA | la rivoluzione di Sharma

Asha Sharma ha annunciato una strategia chiara per Xbox, introducendo giochi coinvolgenti e tecnologie avanzate di intelligenza artificiale. La decisione nasce dall’esigenza di rispondere alle richieste degli utenti e di innovare nel settore del gaming. Sharma ha dichiarato che l’obiettivo è creare esperienze più immersive e personalizzate, sfruttando le potenzialità dell’IA. La scelta di investire in queste aree mira a rafforzare il ruolo di Xbox nel mercato globale.

Asha Sharma, la nuova CEO di Microsoft Gaming, ha delineato una visione ambiziosa per il futuro di Xbox, puntando su giochi emozionanti e un uso responsabile dell’intelligenza artificiale. La dirigente, ex responsabile di CoreAI, ha fissato tre priorità: creare titoli con profondo valore emotivo, rilanciare il brand Xbox e innovare nel settore tecnologico. Il suo approccio contrasta con la tradizione del gaming, spesso dominata da logiche di mercato, e promette di posizionare Xbox come pioniere piuttosto che inseguitore. Sharma ha sottolineato l’importanza di giochi capaci di creare connessioni emotive profonde, citando Firewatch come esempio di titolo indipendente che ha raggiunto un pubblico vasto nonostante dimensioni ridotte. 🔗 Leggi su Ameve.eu Xbox rivoluzione: addio a Spencer, arriva Sharma con visione radicalePhil Spencer lascia la guida di Xbox dopo quattordici anni di lavoro, spinto dal desiderio di dedicarsi ad altri progetti. Asha Sharma dovrà accompagnare Xbox verso la fine, secondo uno dei creatoriAsha Sharma ha deciso di lasciare il suo ruolo in Xbox a causa di divergenze con la strategia aziendale, secondo fonti vicine all’azienda.