WWE | Un video mostra Brock Lesnar andare Off-Script alla Royal Rumble

Brock Lesnar si è lasciato andare a un commento fuori dal copione durante la Royal Rumble 2026, creando scompiglio tra i fan. La sua presenza come uno dei protagonisti principali avrebbe dovuto garantire un'eliminazione memorabile, ma il suo atteggiamento spontaneo ha attirato l’attenzione. Il video che gira online mostra chiaramente la sua reazione inattesa, lasciando molti spettatori sorpresi. La scena ha subito fatto discutere tra appassionati e addetti ai lavori.

Brock Lesnar ha partecipato alla Royal Rumble 2026. Era uno dei grandi nomi dell’incontro e la sua eliminazione avrebbe dovuto essere un momento cruciale. Tuttavia, il momento in cui The Beast è stato eliminato ha coinciso con l’ingresso di Jey Uso. Le telecamere erano concentrate su The YEET Master e chi seguiva l’incontro in televisione non ha potuto vedere chi ha effettivamente eliminato The Beast. Brock Lesnar ha chiesto di essere eliminato dall’incontro. The Beast è entrato nel Royal Rumble maschile come il numero 22. I fan hanno risposto subito con entusiasmo, aspettando di vedere le meraviglie che avrebbe compiuto ed i vari face to face che ci si aspettava. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

