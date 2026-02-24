WWE | Triple H ha in serbo grandi progetti per il titolo di Drew McIntyre a WrestleMania 42

Triple H ha annunciato grandi piani per il titolo di Drew McIntyre a WrestleMania 42, dopo che il campione ha difeso con successo il titolo contro un avversario di alto livello. La decisione nasce dall’interesse di rafforzare la storyline e aumentare l’attenzione sul match principale. Nel frattempo, Roman Reigns ha subito sfidato CM Punk, creando subito attesa tra i fan. La corsa verso la grande notte promette spettacolo e sorprese.

Il primo incontro è stato ormai ufficializzato per WrestleMania 42 quando il vincitore della Royal Rumble Roman Reigns non ha perso tempo e ha sfidato il World Heavyweight Champion CM Punk. Reigns ha detto a Punk che lo aveva scelto per un incontro sul the Grandest Stage of Them All semplicemente perché lo odiava. L’altra vincitrice della Royal Rumble 2026, Liv Morgan, ha tenuto i fan e le campionesse con il fiato sospeso riguardo al titolo che avrebbe cercato di conquistare a WrestleMania. Ora, Morgan ha fatto la sua scelta con un feroce attacco alla campionessa che ha scelto a RAW. Con l’ Elimination Chamber alle porte, si terranno due incontri per trovare altri due sfidanti per gli altri titoli mondiali a WrestleMania 42. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

La WWE non ha ancora chiuso con Bad Bunny: tutti i dettagli all'internoIl WWE Universe si aspetta grandi sorprese anche nell´edizione del 2026, in attesa di scoprire se stelle del calibro di Seth Rollins, Bianca Belair e Bron Breakker riusciranno a tornare in azione in ... worldwrestling.it

Wwe, arriva Clash in Italy: Triple H annuncia l’evento a Torino il 31 maggioLa WWE sbarca in Italia con un evento destinato a entrare nella storia. Con un video pubblicato sui suoi canali social, Triple H ha annunciato ufficialmente Clash in Italy, in programma domenica 31 ... erreemmenews.it

