wta austin townsend accede agli ottavi fuori xinyu wang e anna bondar

Taylor Townsend ha conquistato la qualificazione agli ottavi nel torneo WTA di Austin, dopo aver vinto una lunga partita contro un’avversaria statunitense. La sua vittoria ha interrotto la corsa di Xinyu Wang e Anna Bondar, che sono state eliminate. La giocatrice americana ha mostrato grande determinazione in un match combattuto che si è concluso con una vittoria al terzo set. La sfida tra le due atlete ha attirato l’attenzione del pubblico presente in tribuna.

Il torneo WTA di Austin inizia il suo cammino con sei incontri dei sedicesimi di finale. La wild card americana Taylor Townsend vince la maratona di giornata e approda agli ottavi. Escono invece, a sorpresa, Xinyu Wang, terza favorita del tabellone, e l’ungherese Anna Bondar, sesta testa di serie. La wild card Taylor Townsend, numero 119 del ranking, doma la lucky loser ceca Linda Fruhvirtova 4-6 7-6(3) 7-5 al termine di una battaglia di due ore e cinquantasei minuti. Nel secondo set la giocatrice a stelle e strisce rimonta da 0-3 e salva un match point nel decimo gioco. In chiusura di programma arriva la grande sorpresa di giornata. 🔗 Leggi su Oasport.it

