WhatsApp introduce la programmazione dei messaggi | mai più auguri dimenticati il web è in delirio

WhatsApp ha annunciato l’arrivo della funzione di programmazione dei messaggi, causata dall’esigenza di evitare dimenticanze durante occasioni speciali. La novità permette agli utenti di impostare l’invio di messaggi in anticipo, senza doverlo fare manualmente al momento giusto. Questa funzione sarà disponibile a breve, suscitando grande interesse tra chi desidera pianificare le proprie comunicazioni. La novità verrà implementata nelle prossime settimane, portando un cambiamento nelle abitudini di utilizzo dell’app.

WhatsApp si prepara a introdurre una funzione che in molti aspettavano da anni: i messaggi programmati. Non sarà più necessario ricordarsi all’ultimo minuto di fare gli auguri o inviare un promemoria importante. Basterà scrivere il testo, scegliere giorno e ora, e l’app farà il resto. La novità è emersa nella versione beta per iOS 26.7.10.72 distribuita tramite TestFlight. È ancora in fase di sviluppo, ma i primi dettagli mostrano come cambierà il modo di comunicare su WhatsApp. Il funzionamento sarà semplice e integrato nell’app. L’utente potrà digitare un messaggio normalmente, selezionare il destinatario – che potrà essere una chat individuale oppure un gruppo – e scegliere una data e un orario precisi per l’invio. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Leggi anche: Nessuno scrive più lettere, i messaggi sono su WhatsApp e i doni li sceglie l’Intelligenza artificiale... scriviamo almeno i biglietti d'auguri

WhatsApp Web introduce chiamate e video: addio all’app desktop dopo 4 anni di attesa, ecco cosa cambiaWhatsApp Web ha finalmente aggiunto le chiamate e le videochiamate, mettendo fine all’uso dell’app desktop dopo quattro anni.

How to Schedule WhatsApp Messages on iPhone

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: WhatsApp sta testando la funzione per i messaggi programmati: quando arriva e come funziona; WhatsApp introduce i messaggi programmati: scrivili oggi, inviali quando vuoi; Affari Tuoi, cambia l’orario della puntata del 23 febbraio (e poi De Martino saluta): la nuova programmazione.

WhatsApp potrebbe implementare la possibilità di programmare l’invio dei messaggiIl team di WhatsApp sta mettendo a punto una funzione per consentire agli utenti di programmare l'invio di un messaggio in chat. tuttotech.net

WhatsApp prepara i messaggi programmati per chat e gruppiFinalmente: ecco come funzioneranno. msn.com

WhatsApp beta iOS (26.7.10.72) introduce la programmazione messaggi . Scrivi e fissa data/ora invio automatico. Visibile in chat info, modificabile prima spedizione. #whatsapp #ios #beta x.com

Meta introduce su WhatsApp una nuova funzione che permette ai nuovi membri di un gruppo di leggere i messaggi precedenti, superando il limite della “pagina bianca” all’ingresso. L’accesso alla cronologia non è automatico: spetta all’amministratore decid - facebook.com facebook