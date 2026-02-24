Wemby si distrae Cunningham gli soffia il pallone e schiaccia così
Durante la partita, Cade Cunningham ha intercettato il pallone a Victor Wembanyama, che si era distratto, e ha concluso con una schiacciata. La sua azione ha cambiato il ritmo del gioco, portando i Pistons avanti nel punteggio. La scena si è svolta in un momento chiave, quando Cunningham ha sfruttato un errore di Wembanyama per prendere il controllo del pallone. La mossa ha suscitato l’entusiasmo del pubblico presente.
Nella notte Nba Cade Cunningham ruba la scena (e il pallone) a Victor Wembanyama: la stella dei Pistons strappa il possesso a quella degli Spurs e vola così a canestro. Questa e altre giocate nella top 5 del 24 febbraio. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Un portiere così non si era mai visto! Il gatto distrae l'attaccante e lui...Durante una partita turca, un gatto randagio ha sorpreso tutti entrando in campo e sdraiandosi davanti alla porta.
I Pacers sbancano il Madison. Wemby show: gli Spurs travolgono le riserve dei LakersI Pacers vincono al Madison e i tifosi festeggiano sul parquet.