Wemby si distrae Cunningham gli soffia il pallone e schiaccia così

Durante la partita, Cade Cunningham ha intercettato il pallone a Victor Wembanyama, che si era distratto, e ha concluso con una schiacciata. La sua azione ha cambiato il ritmo del gioco, portando i Pistons avanti nel punteggio. La scena si è svolta in un momento chiave, quando Cunningham ha sfruttato un errore di Wembanyama per prendere il controllo del pallone. La mossa ha suscitato l’entusiasmo del pubblico presente.

