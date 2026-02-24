Welfare e aree interne il ruolo del Csv Irpinia Sannio | il valore del confronto

Il Csv Irpinia Sannio organizza incontri territoriali per rafforzare il dialogo tra le comunità. Questa mattina, un confronto tra associazioni e amministratori locali ha affrontato le sfide delle aree interne, evidenziando le difficoltà di accesso ai servizi sociali. La riunione si è svolta nel cuore di Avellino, al Circolo della Stampa, con una partecipazione attiva e numerosa. La discussione si è concentrata sulle iniziative concrete per migliorare il welfare nelle zone più periferiche.

Ad Avellino il sesto incontro territoriale verso l’assemblea elettiva: al centro coprogettazione, volontariato e sviluppo locale Un appuntamento inserito nel percorso che conduce all’Assemblea elettiva degli organi sociali, dedicato a un tema che riguarda da vicino le comunità delle aree interne: “Welfare, co-programmazione ed economia sociale. Il protagonismo del volontariato nello sviluppo territoriale”. Non un convegno celebrativo, ma una tappa di ascolto e confronto. Sei incontri in un territorio ampio, per raggiungere associazioni socie e non socie, in vista del rinnovo delle cariche e della definizione delle linee di lavoro per i prossimi tre anni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Aree interne, CSV Irpinia Sannio: bene l’approccio di FicoIl CSV Irpinia Sannio prende atto con soddisfazione dell’approccio di Roberto Fico e della giunta regionale nei confronti delle aree interne. CSV Irpinia Sannio ETS augura buon lavoro a Roberto Fico: focus sulle aree interne e la coesione territorialeCSV Irpinia Sannio ETS – CESVOLAB desidera inviare i propri auguri di buon lavoro a Roberto Fico e alla giunta regionale. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Un nuovo protocollo di intesa per rafforzare la collaborazione tra sport e volontariato; Welfare aziendale e fringe benefit: un confronto per la competitività delle imprese; CSVnet e CSI firmano un’intesa triennale per l’inclusione sociale; Palazzo del Vino e dei Prodotti della Terra, il Gruppo Consiliare Pd scrive ai sindaci delle Aree Interne. Aree interne, il volontariato chiede spazio nella programmazione: ad Avellino il confronto verso l’assemblea del CSVNon solo servizi, ma partecipazione alle scelte. È da questa richiesta che è partito, ad Avellino, il sesto incontro territoriale promosso da Cesvolab – Csv Irpinia Sannio Ets, in collaborazione con l ... irpiniaoggi.it Progetto Appennino riparte da Castel del Giudice: nel 2026 debutta il modello biennale per le aree interneLa Fondazione Edoardo Garrone inaugura in Alto Molise una nuova fase di Progetto Appennino con un impegno biennale sul territorio. In collaborazione con Legambiente, il programma punta su formazione i ... primonumero.it Aree interne, il CSV Irpinia Sannio-Cesvolab a Bisaccia per l’incontro verso l’assemblea #Bisaccia #areeinterne #incontro - facebook.com facebook