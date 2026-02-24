Il weekend di grande musica allo Stone Rose si è acceso con un evento che ha attirato molti appassionati. La causa è la serata di musica prog rock, che ha visto la partecipazione di un noto gruppo veronese dal nome goliardico. L’affluenza è stata così alta che i posti a sedere sono andati rapidamente esauriti. La serata ha offerto un’ottima occasione per ascoltare live brani storici e condividere l’entusiasmo tra gli spettatori.

Un gran fine settimana quello dello Stone Rose! Venerdì 27 Febbraio è in programma un evento molto interessante ed imperdibile per la sua unicità ma, attenzione, già sold out per quanto riguarda i posti a sedere: serata prog rock con uno storico gruppo veronese dal nome goliardico, i Grill-Yata-Meesta. Jethro Tull, Pink Floyd, Genesis, ELP e PFM sono solo alcuni dei famosissimi artisti, alfieri di questo eclettico e raffinatissimo genere, che verranno omaggiati durante l’esibizione. Nata nel Regno Unito, questa corrente del rock si sviluppò dalla psichedelia dei Pink Floyd e continuò la sua evoluzione diramandosi in diverse direzioni caratterizzate da complessità e varietà melodiche molto particolari e di tendenza. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Sempre più musica allo Stone RoseLo Stone Rose di San Vito di Negrar si prepara a un ricco calendario musicale, con numerosi eventi in programma nelle prossime settimane.

Over Again e White Wedding allo Stone RoseQuesta settimana allo Stone Rose di San Vito di Negrar si prepara un doppio appuntamento musicale.

The NIGHT That Made Me FALL In LOVE With YEREVAN #shorts

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sesto Jazz 2026 un weekend di grande musica a Sesto Fiorentino; Al Museo del Saxofono un weekend di grande musica con BRASSENSE e KA Duo; Weekend di grandi scene: dalla musica soul di Momrelle ai giganti del teatro Ward e Montesano; Trento Live Fest 2026, il festival che unisce musica e territorio: due weekend di grande live alla Trentino Music Arena.

Sesto Jazz 2026 un weekend di grande musica a Sesto FiorentinoDal 27 febbraio al 1° marzo al Teatro della Limonaia in concerto Babanaì - Barbara Casini Trio, Stefano Zambon e Francesco Cafiso ... intoscana.it

Trento Live Fest 2026, il festival che unisce musica e territorio: due weekend di grande live alla Trentino Music ArenaIl festival si svolgerà in 2 weekend, nelle giornate di venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 agosto e venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre all’interno della Trentino Music Arena (Via di S. deejay.it

Un murale per Mani: Manchester celebra il mito degli Stone Roses. Manchester si mobilita per onorare Gary "Mani" Mounfield, l'indimenticabile bassista degli Stone Roses e dei Primal Scream scomparso lo scorso novembre, attraverso una campagna di crow - facebook.com facebook