Webinar incontri dal vivo formazione e orientamento | torna il ' Talent Playground'

Il progetto ‘Ferrara Talent Playground’ si riaccende con oltre 300 giovani talenti italiani, tra cui 190 ferraresi, coinvolti in attività di formazione, incontri dal vivo e webinar. La causa principale è l’obiettivo di stimolare e valorizzare i giovani nel territorio. Le iniziative mirano a offrire loro strumenti concreti per sviluppare le proprie capacità e trovare nuove opportunità. La partecipazione si conferma alta e le iscrizioni continuano ad arrivare.

Torna ‘Ferrara Talent Playground’. “Trecento talenti nazionali, di cui 190 ferraresi, intercettati e coinvolti nel progetto. E più di 100 ragazzi provenienti da tutta Italia che hanno soggiornato nella nostra città a caccia di sfide e di conoscenza. Questi sono i numeri importanti che abbiamo ottenuto nella prima edizione dell'ambizioso progetto che va a caccia di professionisti altamente specializzati e offre loro la possibilità di scoprire la nostra città e di scegliere di costruire qui il loro futuro” spiega il vicesindaco Alessandro Balboni. E ora, come detto, il percorso torna nel biennio 2026-2027 grazie a 120mila euro di fondi regionali (pari all’80% del complesso). 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

