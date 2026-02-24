Wave 2026 | Amodei e Ive a Torino per rivoluzionare l’AI

Dario Amodei, responsabile di Anthropic, partecipa a Wave 2026 a Torino per promuovere nuove strategie nell’intelligenza artificiale. La conferenza, che si svolge dal 7 al 9 ottobre, punta a rivoluzionare il settore con un approccio più approfondito e meno focalizzato sulla quantità di eventi. La presenza di esperti come lui sottolinea l’intenzione di sviluppare tecnologie più sicure e avanzate. La discussione si concentra su come innovare nel campo dell’AI in modo pratico e concreto.

Italian Tech Week diventa Wave: Dario Amodei di Anthropic ospite d'onore a Torino dal 7 al 9 ottobre 2026 L'evento tech più importante d'Italia cambia nome e formula: Wave by Vento punta all'impatto qualitativo, non alla quantità. L'intelligenza artificiale e il design al centro del programma. Torino si prepara a ospitare la nuova edizione di Wave by Vento, l'evento che ha sostituito l'Italian Tech Week. Dal 7 al 9 ottobre 2026, la città piemontese accoglierà i grandi nomi della tecnologia e dell'innovazione. Tra gli ospiti più attesi, Dario Amodei, CEO di Anthropic, noto per i modelli linguistici Claude e per la sua ricerca sull'intelligenza artificiale.