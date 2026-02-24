Waterfront oltre un milione di euro per un attico

Il complesso residenziale di Levante ha ottenuto una certificazione internazionale a causa dell’investimento di oltre un milione di euro nell’attico di lusso. La scelta di puntare su tecnologie sostenibili ha portato alla certificazione Leed Gold, un riconoscimento importante nel settore edilizio. L'edificio si distingue per le sue caratteristiche ecocompatibili e per l’attenzione all’efficienza energetica. La certificazione rappresenta un passo avanti nel settore immobiliare locale.

L'edificio di levante è il primo progetto residenziale realizzato in Liguria a ottenere la certificazione Leed Gold per la sostenibilità L'edificio di Levante, complesso residenziale inserito nel Waterfront di Levante, ha ottenuto la certificazione Leed Gold, uno dei principali standard internazionali per la valutazione della sostenibilità degli edifici. L'edificio di levante è un moderno complesso residenziale composto da due fabbricati sviluppati su 6 livelli fuori terra, oltre a due piani interrati, che ospitano box, posti auto, cantine e depositi per barche ('box à bateaux'), per un totale di 209 unità abitative.