Walter Sabatini su Manna | È bravo non scimmiotti le abitudini di vecchi direttori

Walter Sabatini, storico ex Ds di Roma e Salernitana, è intervenuto a Cronache di Spogliatoio, commentando il duro sfogo di Manna dopo Atalanta– Napoli. Le parole di Sabatini. “Manna è un bravo dirigente, non serve che scimmiotti abitudini di vecchi direttori. Una settimana prima è stato fortunato nell’episodio di Genova, questa settimana è stato penalizzato.” Non sono mancate sue considerazioni personali: “Ormai è diventato un pollaio, si grida costantemente allo scandalo. Ci sono cose che sono sempre successe e sempre succederanno, ma bisogna essere possibilisti. E se guardi al termine della stagione solitamente torti e fortune arbitrali si pareggiano” Sulle simulazioni e infortuni: Questa è una debolezza del nostro malcostume. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

