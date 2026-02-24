Vuoi insegnare a scuola? Scala le graduatorie GPS con le certificazioni di AICA!

Il bando aperto il 23 febbraio ha permesso a molti docenti non di ruolo di migliorare il loro punteggio nelle GPS 2026-2028 grazie alle certificazioni di AICA. La causa di questa opportunità risiede nell’ampliamento delle modalità di valutazione, che premia ora anche le competenze digitali certificate. Numerosi insegnanti hanno già presentato domanda, sperando di ottenere un miglior posizionamento. La procedura rimane aperta fino alla scadenza prevista.

Graduatorie GPS 2026: si presenterà domanda anche per le venti scuole delle graduatorie di istituto. Tutte le infoLe graduatorie GPS 2026 rappresentano un passo importante per gli insegnanti interessati.

Scuola, graduatorie GPS 2026: come fare domanda e quali sono le novitàIl Ministero dell'Istruzione ha aperto le iscrizioni alle nuove graduatorie GPS 2026, perché migliaia di insegnanti vogliono ottenere incarichi temporanei per l’anno scolastico prossimo.

