Vulcano marziano | scoperta attività magmatica attiva e sorprendente

Un team internazionale di ricercatori ha identificato un sistema magmatico ancora attivo sotto un vulcano marziano a sud di Pavonis Mons. La causa dell’attività è legata a recenti emissioni di gas e piccole eruzioni di lava, rilevate da strumenti satellitari. Questa scoperta dimostra che il pianeta rosso potrebbe avere ancora processi geologici in corso. La presenza di attività magmatica pone nuove domande sulla storia geologica di Marte.

Un team internazionale di ricercatori ha scoperto che sotto un vulcano marziano, a sud di Pavonis Mons, esiste un sistema magmatico attivo. Le analisi orbitali ad alta risoluzione rivelano che le eruzioni non furono eventi isolati, ma parte di processi chimici e termici prolungati nel tempo. La scoperta, pubblicata sulla rivista Geology, suggerisce che Marte abbia mantenuto un flusso termico interno sufficiente per attività vulcanica fino a epoche geologicamente recenti, con implicazioni per l'abitabilità passata del pianeta. La ricerca, condotta da scienziati dell'Università Adam Mickiewicz di Pozna?, della School of Earth, Environment and Sustainability dell'Università dell'Iowa e del Lancaster Environment Centre, ha combinato mappature dettagliate della superficie con dati mineralogici acquisiti da sonde orbitali.