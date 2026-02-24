Volley mercoledì il ritorno dei Playoff di Champions League

La Igor Volley di Lorenzo Bernardi affronta i Playoff di Champions League a causa della qualificazione ottenuta nella fase precedente. Mercoledì 25 febbraio alle 18, le azzurre scendono in campo al Pala BigMat contro Scandicci, con l’obiettivo di conquistare un passaggio importante nel torneo internazionale. La squadra si prepara con intensità, consapevole dell’importanza di questa partita decisiva. Gli appassionati aspettano con entusiasmo il fischio d’inizio.

In campo contro Scandicci. All'andata la Igor ha sfruttato il fattore campo, aggiudicandosi il match per 3-1 "A Novara abbiamo disputato una grandissima prestazione ma dobbiamo assolutamente azzerare quanto avvenuto, perché alla prova dei fatti non abbiamo ancora conquistato niente - ha commentato la regista della Igor Carlotta Cambi - e il passaggio del turno è ancora tutto da giocare. Dovremo scendere in campo con lo stesso atteggiamento e la stessa aggressività della prima sfida per ripeterci, consapevoli che sarà durissima ma anche che siamo pronte a mettere in campo tutto quello che abbiamo". 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Champions League, ecco il ritorno dei playoff: missione disperata per le italiane

