Vivo may lancia uno smartphone con batteria da 10.000 mah

Vivo May presenta uno smartphone con batteria da 10.000 mAh, spinto dalla richiesta di dispositivi più duraturi. La scelta nasce dall’aumento di utenti che cercano autonomia prolungata per lavoro e svago senza dover ricaricare frequentemente. La novità si distingue per una batteria capiente che promette fino a tre giorni di utilizzo intensivo. La presentazione mira a conquistare clienti interessati a dispositivi affidabili anche durante i viaggi più lunghi.

l' attenzione verso smartphone con autonomia estesa è in crescita. marchi come HONOR e Realme hanno già presentato modelli dotati di batterie da 10.000 mAh, e ora emergono segnali relativi a un possibile dispositivo di vivo con la stessa ambizione di durata. le informazioni disponibili descrivono una batteria da 10.000 mAh con una cella in silicio, capace di offrire una capacità tipica tra 11.000 e 12.000 mAh. questo approccio tecnologico punta ad aumentare l'autonomia senza espandere in modo significativo le dimensioni, ma presenta sfide legate al controllo del calore, al comportamento di ricarica e alla durabilità.

