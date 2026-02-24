Visto in tv | con la cronaca de-petrecchizzata la Rai recupera tutta l’immagine

Auro Bulbarelli ha deciso di ripensare la copertura delle Olimpiadi Milano-Cortina, portando in tv una narrazione più semplice e diretta. La causa risiede nel desiderio di migliorare l’immagine della Rai, dopo le polemiche e le critiche sui precedenti servizi. Con questa scelta, la rete ha puntato su un racconto meno elaborato, cercando di avvicinare il pubblico. La strategia ha portato a un cambio di stile nelle trasmissioni sportive, che ora si concentrano su contenuti più immediati.

Auro Bulbarelli aveva due mandati per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina. Il primo, ufficiale, era quello di far meglio di Petrecca – e non ci voleva molto – l’altro, confidenziale, era togliersi qualche sassolino dalla scarpa sia in nome proprio, per l’estromissione dalla telecronaca dell’inaugurazione, che per conto dei colleghi, che dell’ormai ex direttore avevano patito le scelte redazionali. E Bulbarelli non ha tradito le aspettative: sapeva a memoria tutta Wikipedia olimpic edition, da Zeno Colò all’aiuto magazziniere della squadra di Skeleton del Burkina Faso, mentre per la parte teorico-storica dell’Arena di Verona è stato affiancato dalla soprintendente Cecilia Gasdia, in modalità insegnante di sostegno. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Affari Tuoi non va in onda tutta la settimana: quando torna De Martino su Rai 1

Valerio Scanu rompe il silenzio e racconta cosa è successo con Maria De Filippi.

