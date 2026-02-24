Visori e anelli interattivi per la ricomposizione ossea | la ricerca del Dipartimento di ingegneria dell’informazione

Il Dipartimento di ingegneria dell’informazione ha sviluppato un sistema innovativo che combina visori e anelli interattivi, con l’obiettivo di migliorare la ricomposizione ossea. La tecnologia permette ai chirurghi di simulare interventi complessi in modo più preciso, riducendo i errori e aumentando la sicurezza. La ricerca si basa su una stretta integrazione tra percezione visiva e stimolazione tattile, offrendo strumenti concreti per la formazione medica. La sperimentazione continua con prove su modelli biomeccanici.

PISA – Un avanzato sistema di simulazione che unisce percezione visiva e stimolazione aptica promette di ridefinire gli standard della pianificazione preoperatoria e dell'addestramento medico. L'iniziativa scientifica porta la firma dei ricercatori del Dipartimento di ingegneria dell'informazione dell'università di Pisa, i quali hanno recentemente sviluppato e collaudato un prototipo tecnologico specificamente indirizzato al trattamento delle fratture ossee complesse. La prima fase di sperimentazione ha riguardato, nel dettaglio, la simulazione dell'intervento su una frattura scomposta a carico del ginocchio.