Visite a Palazzo Chigi | calendario aggiornato modalità di prenotazione e curiosità sul palazzo

Palazzo Chigi ha aperto le sue porte al pubblico per visite guidate, in risposta alla richiesta di cittadini curiosi di conoscere meglio il palazzo. La gestione delle prenotazioni si è aggiornata, offrendo modalità più semplici e accessibili. Le visite consentono di esplorare gli ambienti storici e artistici dell’edificio, spesso chiusi al pubblico. Molti visitatori si organizzano in anticipo, sperando di ammirare i dettagli nascosti tra le sale.

Palazzo Chigi, sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri, apre regolarmente le sue porte ai cittadini attraverso visite guidate che permettono di scoprire la storia, l'arte e gli ambienti di uno dei luoghi istituzionali più importanti d'Italia. Le visite si tengono un sabato al mese, da ottobre a giugno, con accessi programmati tra le 9:30 e le 13:00. Le visite guidate durano circa 40 minuti e consentono l'accesso a gruppi di 40 persone per turno, con ingressi cadenzati ogni 30 minuti.