Visitare mostre a Roma senza spendere quasi nulla è possibile! Ecco dove andare

Una promozione speciale permette di visitare mostre a Roma senza spendere quasi nulla, grazie a iniziative che offrono ingressi gratuiti in alcuni musei e gallerie. Queste opportunità includono eventi culturali organizzati durante il fine settimana e aperture straordinarie di spazi artistici meno convenzionali. Visitatori di ogni età possono così scoprire opere d’arte senza preoccupazioni di budget. Sono disponibili anche visite guidate gratuite e laboratori per bambini.

Visitare mostre a Roma senza spendere (quasi) nulla è possibile, soprattutto se si scelgono spazi affascinanti, esposizioni intime e tutte a distanza di passeggiata. Questo itinerario culturale attraversa il centro storico e raccoglie alcune mostre piccole ma curate, perfette da vedere in poco tempo e ideali per un pomeriggio diverso dal solito. Disegnare per Capire + This Not the Rome I Expected to See. Biblioteca Hertziana, Via Gregoriana 30 Ingresso gratuito Fino al 31 marzo ( Disegnare per Capire ) e 30 gennaio ( This Not the Rome I Expected to See ) Lunedì–venerdì 8.30–18.30 La Biblioteca Hertziana ospita due mostre contemporanee che invitano a osservare Roma con occhi nuovi. 🔗 Leggi su Funweek.it

Dove andare a San Valentino: 5 posti dove festeggiare a Roma senza spendere 1 euroQuesta festa degli innamorati si avvicina e molti cercano idee economiche per festeggiare.

Il posto più economico al mondo da visitare è vicino Roma: ecco il ‘paese’ dove bastano circa 13 euro al giorno (ed è possibile girarlo in poche ore)A pochi chilometri da Roma, un piccolo paese sta attirando l’attenzione di viaggiatori e media internazionali.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: San Valentino (gratis) al MAXXI; Cosa fare a Roma a marzo 2026?; Mostre febbraio 2026 a Roma: la guida aggiornata; Cosa fare gratis a Roma questa settimana.

Piccole mostre, grandi luoghi: un pomeriggio d’arte quasi gratis nel cuore di RomaVisitare mostre a Roma senza spendere (quasi) nulla è possibile, soprattutto se si scelgono spazi affascinanti, esposizioni intime e tutte a distanza di ... funweek.it

Mostre, a Roma Giuseppe Matera. ChetogenesiRoma, 13 feb. (askanews) – Pane e pasta, esaltati in dipinti e sculture, si ... msn.com

7/8 febbraio sarà possibile visitare le nostre 9 mostre multisensoriali su prenotazione! Cologna Veneta (VR) Prenota al 3408603748 Chernobyl – Il silenzio assordante di un viaggio I percorsi della pazzia – il passato e quel che resta degli ospedali - facebook.com facebook