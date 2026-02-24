Visione e contaminazione | Piero Strada sorprende ancora con il nuovo video

Piero Strada ha pubblicato un nuovo video dopo il lancio del brano “Il Labiriliquido” ad aprile 2025. Il videoclip aggiunge dettagli visivi che arricchiscono il mondo surreale descritto nella canzone, catturando l’attenzione di chi segue il suo lavoro. Il regista ha scelto location insolite per valorizzare l’atmosfera onirica, creando un collegamento diretto tra musica e immagini. La sua scelta di immagini suggestive sorprende ancora una volta i fan.

© Atomheartmagazine.com - Visione e contaminazione: Piero Strada sorprende ancora con il nuovo video

Dopo l’uscita ad aprile 2025 del brano “Il Labiriliquido”, Piero Strada svela ora il videoclip ufficiale, un tassello fondamentale che amplia ed approfondisce l’universo surreale già evocato nella canzone. Distribuito dall’etichetta Artisti Online di Marco Gatti, con edizioni Magilla Spettacoli di Massimo Galantucci, il brano aveva colpito fin da subito per la sua natura duale: un incontro tra passato e futuro artistico, tra scrittura autorale ed un inaspettato elettropop capace di sorprendere e spiazzare. Con il videoclip, quell’universo immaginato prende finalmente forma e diventa visibile. Il video, diretto creativamente dallo stesso Piero Strada, è il risultato di diversi mesi di lavorazione, ricerca visiva e sperimentazione. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com Adriano Celentano sorprende i fan con un nuovo video sui socialAdriano Celentano, 88 anni, ha pubblicato un nuovo video sui social, sorprendendo i fan con una performance inaspettata durante le prove di una canzone al suo studio di Milano. Millie Bobby Brown sorprende con il suo nuovo bobMillie Bobby Brown ha recentemente cambiato look, scegliendo un bob mosso che sostituisce le sue lunghezze precedenti.