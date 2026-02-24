Violentata da 51 uomini Gisèle Pelicot sull'ex marito | Voglio incontrarlo spieghi perché mi ha fatto questo

Gisèle Pelicot rivela di aver subito abusi da parte di 51 uomini, tra cui il suo ex marito, Dominique, condannato a 20 anni. La donna ha deciso di scrivere un libro per spiegare le ragioni di quella lunga sofferenza. La sua testimonianza si concentra sui momenti più difficili e sui motivi che l’hanno spinta a cercare giustizia. Pelicot desidera ora incontrare il suo ex marito per chiedergli spiegazioni.

