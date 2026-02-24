Viola il foglio di via e circola con arnesi da scasso a Lusciano vicino Caserta arrestato 28enne

Un 28enne è stato fermato a Lusciano perché aveva violato il divieto di allontanarsi dalla città e portava con sé attrezzi da scasso, suggerendo un tentativo di furto. La polizia lo ha individuato mentre circolava in strada e ha deciso di controllarlo. Durante la verifica, sono stati trovati strumenti utili per scassinare. L’uomo è stato portato in caserma per ulteriori accertamenti.

Un arresto e una denuncia, questo il bilancio di un'operazione della Polizia di Stato che ha portato alla cattura di un giovane di 28 anni a Lusciano, in provincia di Caserta. L'uomo è stato fermato per aver violato la misura della sorveglianza speciale, alla quale era sottoposto per motivi di sicurezza pubblica, ed è stato trovato in possesso di arnesi da scasso. L'operazione a Lusciano (Caserta) L'arresto è avvenuto nella giornata di ieri nel comune di Lusciano, in provincia di Caserta. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Aversa hanno individuato il giovane durante i consueti controlli sul territorio.