viola graziosi porta in scena le invenzioni di elena ferrante

Cosa: Invenzioni, spettacolo teatrale tratto da L’invenzione occasionale di Elena Ferrante, con Viola Graziosi e la regia di Andrea Giannoni.. Dove e Quando: Allo Spazio Diamante di Roma (sala White), dal 27 febbraio al 1 marzo 2026.. Perché: Un’occasione rara per vedere tradotto in corpo e voce il pensiero intimo e universale della scrittrice contemporanea più iconica e misteriosa.. Il palcoscenico dello Spazio Diamante si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi della stagione teatrale romana. Dal 27 febbraio al 1 marzo, l’attrice Viola Graziosi darà vita a Invenzioni, una trasposizione scenica densa e vibrante basata su L’invenzione occasionale di Elena Ferrante. 🔗 Leggi su Ezrome.it

‘Obiettivo T’: in scena Giovanna Sannino, Luca Ambrosino e Francesco FerranteIl 9 gennaio 2026 alle ore 20,30, presso il Teatro Mulino Pacifico di Benevento, si apre la prima tappa della rassegna Obiettivo T, promossa da Solot Compagnia Stabile.

