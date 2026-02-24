vino e gen z un nuovo modo di amarsi

Il calo di consumo di vino tra i giovani è causato dalla crescente attenzione alla salute e alle nuove abitudini di svago. Molti giovani preferiscono dedicarsi ad attività alternative, come lo sport o la musica, invece di bere. Questa tendenza si nota soprattutto tra la Generazione Z, che sceglie stili di vita più consapevoli. La conseguenza è una diminuzione delle vendite nelle zone tradizionalmente legate al vino. La questione rimane aperta e ancora tutta da approfondire.

Mi ritrovo spesso, nell’ultimo periodo, a ragionare e a discutere sul problema attualissimo dei cali di consumo del vino. Ma cominciamo da un po’ di numeri, facendo qualche nostalgico confronto fra dati del passato e consumi del presente. Da una parte, questo calo è ormai fisiologico. Vengo da una famiglia che per quarantasette anni ha gestito in proprietà un locale e spesso discutendo con mio padre escono racconti di consumi mirabolanti di vino e alcolici in genere. Nei primi anni Settanta, infatti, nel nostro piccolo bar di paese si consumavano circa quindici-diciassette damigiane (per chi non lo sapesse, una damigiana conta ben cinquantaquattro litri) di vino a settimana, e tutto al calice! Il consumo era soprattutto rosso e in tutte le “salse”, chi lo beveva “liscio”, chi voleva lo “spritz” (l’antenato dello spritz in realtà, solo acqua minerale e vino rosso), chi ancora preferiva il famoso “misto” (mi viene il mal di pancia solo a pensarci ma era, o è ancora in qualche sperduta valle ancora vergine, il vino rosso tagliato per metà con la “cedrata” o la “spuma”). 🔗 Leggi su Linkiesta.it

