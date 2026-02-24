Vincono Academy e Lusa Massa Lombarda

La vittoria della Raggisolaris Academy contro i Giardini Margherita Bologna deriva dalla loro difesa più aggressiva nel quarto finale. I faentini recuperano un divario di dieci punti e conquistano il successo con un punteggio di 76-66. La squadra locale ha mostrato maggiore intensità e determinazione negli ultimi minuti, conquistando così due punti fondamentali in classifica. La partita si decide negli ultimi cinque minuti di gioco.

Nella Divisione Regionale 1 continua la marcia casalinga della Raggisolaris Academy. Contro i Giardini Margherita Bologna i faentini vincono 76-66 (13-20; 35-37; 49-50). Il tabellino di Faenza: Merendi 6, Gorgati 12, Gaina Catana, Al Alosy 4, Dellachiesa 31, Grillini T. ne, Baldini, Naldini 8, Camparevic 6, Marras 9, Battistini. All.: Monteventi. Sconfitta quasi indolore per gli Aviators Lugo che perdono 64-67 (15-15; 32-30; 49-49) contro il Tiberius Rimini, indietro di due punti, ma mantengono la differenza canestri nello scontro diretto. Il Lusa Massa Lombarda vince 73-72 (27-19; 42-46; 56-59) con Bertinoro.